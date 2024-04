Hoher Sachschaden bei Unfall auf B25 bei Harburg

Eine 22-Jährige biegt mit ihrem Auto bei Harburg auf die Bundesstraße ein. Eine Karambolage mit einem anderen Pkw ist die Folge.

An der südlichen B25-Anschlussstelle von Harburg hat sich am Mittwoch um 15.25 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem hoher Sachschaden entstanden ist. Verursacherin war der Polizei zufolge eine 22-Jährige, die mit ihrem Auto auf die Bundesstraße in Richtung Tunnel einbog. Dabei übersah die junge Frau einen Pkw, mit dem eine 28-Jährige auf der Bundesstraße nahte.

Diese konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit ihrem Wagen gegen die hintere linke Seite des Fahrzeugs der 22-Jährigen. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 12.000 Euro. Die Beteiligten gaben gegenüber der Polizei an, unverletzt geblieben zu sein. Das Auto der 28-Jährigen musste abgeschleppt werden. (AZ)