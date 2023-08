Lkw-Fahrer ignoriert B25-Sperrung und verursacht Unfall

Ein Lkw-Fahrer fährt an mehreren Sperrschildern vorbei und muss schließlich sein Gefährt wenden. Das gelingt ihm aber nicht.

Trotz mehrerer Sperrschilder ist ein Berufskraftfahrer am Mittwoch gegen 16.45 Uhr unbeirrt weiter auf die Sperrung der B25 zwischen Donauwörth und Harburg zugefahren. Unmittelbar vor der Baustelle musste er einsehen, dass er nicht weiterkommen würde, und wendete den Lkw. Dabei rutschte er laut Polizei ins Bankett ab, was an der Unterseite des Lkw und an der angrenzenden Leitplanke einen Schaden von insgesamt rund 7000 Euro verursachte. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit. (AZ)