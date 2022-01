Neue Stellplätze für Wohnmobile in Harburg

Plus Die Stellplätze für Wohnmobile von Touristen in Harburg sind rar. Das soll sich ändern. Eine Fläche für weitere Plätze ist bereits gefunden.

Immer mehr Touristen kommen nach Harburg. Spätestens seit der Pandemie sind Wohnmobile beliebter denn je. Das Problem in der Stadt allerdings ist, dass es dort bislang nur zwei Stellplätze in der Grasstraße gibt. Die Konsequenz: Andere Wohnmobile parken kreuz und quer. Die Kommune möchte Abhilfe schaffen und hat eine konkrete Idee.