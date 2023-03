Ölfilm auf der B25 bei Harburg nach Defekt an Lkw

Auf der B25 bei Harburg verteilt ein Lkw wegen eines Schadens Öl auf der Fahrbahn. Die Straße ist mittlerweile wieder freigegeben.

Ein Lkw hat auf der B25 bei Harburg in den frühen Morgenstunden unabsichtlich Öl auf der Fahrbahn verteilt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 63-Jährige am Mittwochmorgen um 4.15 Uhr die Bundesstraße in Richtung Nördlingen. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Harburg erlitt das Hydrauliksystem des Lastwagens einen plötzlichen Schaden. Sämtliches Öl verteilte sich daraufhin auf einer Länge von etwa 300 Metern über die Fahrbahn.

Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und kam in einer Nothaltebucht zum Stehen. Der Berufskraftfahrer organisierte selbstständig einen Abschleppdienst. Die Polizeiinspektion Donauwörth verständigte die Straßenmeisterei Nördlingen, um den Ölfilm abzubinden. Dieser wurde am Morgen noch entfernt. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand kein weiterer Sachschaden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch