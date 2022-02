Polizeieinsatz an Schule in Harburg: Anrufer ermittelt

Die Polizei hat die Hintergründe ermittelt, die am Montag zu einem größeren Einsatz wegen einer angeblichen Waffe in Harburg führten.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben durch umfangreiche Ermittlungen herausgefunden, wie es zu einem Anruf kam, der am Montag einen größeren Einsatz an der Grund- und Mittelschule in Harburg auslöste. Die Beamten konnten die Person ausfindig machen, die gemeldet hatte, eine Schülerin oder ein Schüler könnte mit einer Waffe zum Unterricht erscheinen.

Die Polizei eilte- wie berichtet - am Montag mit zahlreichen Beamtinnen und Beamten nach Harburg. Kräfte in Zivil gingen in die Schule, Uniformierte hielten sich im Hintergrund. Es habe sich rasch herausgestellt, dass offensichtlich ein "schlechter Scherz" vorliege, hieß es zunächst.

Nachdem die Person, die angerufen hatte, noch am Montag ermittelt worden war, wurde diese vernommen. Es stellte sich heraus, dass die Person besorgt gewesen war. Sie hatte von Äußerungen unter Kindern bezüglich einer möglichen Waffe erfahren.

Polizei führt "eindringliche Gespräche" mit Eltern und Kindern

Auch wenn die Polizei eine tatsächliche Gefahr schnell ausschließen konnte, so führte sie dem aktuellen Pressebericht der Inspektion Donauwörth zufolge "noch eindringliche Gespräche mit den jeweiligen Eltern und Kindern". In diesem Zusammenhang sei auch eine Wohnung durchsucht worden. Ob etwas Strafbares geschehen ist, sei noch unklar. Der Sachverhalt werde zur weiteren Entscheidung der Staatsanwaltschaft vorgelegt. (AZ)