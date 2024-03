Unbekannte werfen lebende Karpfen an Waldweg ins Gras

Tierquäler entsorgen 80 Fische auf dem Hühnerberg bei Harburg an einem Waldweg. Die Polizei bittet um Hinweise.

Dieser Fall gibt der Polizei große Rätsel auf: Unbekannte haben 80 lebende Fische einfach in die Landschaft geworfen. Dies geschah ausgerechnet an einem der höchsten Punkte im Donau-Ries-Kreis: dem Hühnerberg bei Harburg. Die Tiere verendeten jämmerlich.

Die Inspektion Donauwörth, bei welcher der Fall anhängig ist, schreibt von einem "in dieser Ausführung bislang in der Region einmaligen Delikt". Folgendes spielte sich am Sonntag ab: In der Nähe des Sendemasts auf der Anhöhe schleuderten eine oder mehrere Personen vermutlich aus einem Kraftfahrzeug heraus die Karpfen verschiedener Größe neben einen öffentlichen Waldweg ins Gras. Spaziergänger entdeckten wenig später - gegen 14.45 Uhr - die Fische. Die bewegten sich noch.

Veterinäramt stellt fest: Die Karpfen waren gesund

Trotz schneller Reaktion, so die Polizei, erstickten alle 80 Karpfen. Diese seien laut Auskunft des Veterinäramts Donau-Ries zuvor in einem gesunden Zustand gewesen. Es seien keine Anzeichen von Krankheiten gefunden worden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts auf mehrere Verstöße nach dem Tierschutzgesetz. Noch unklar ist, woher die Fische kamen und warum sie ausgerechnet an der genannte Stelle regelrecht entsorgt wurden und nicht in ein Gewässer gesetzt wurden.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)