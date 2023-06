Unfall auf der B25 nahe dem Tunnel bei Harburg

Auf der Bundesstraße bei Harburg kommt es wieder einmal zu einem Auffahrunfall. Der geht glücklicherweise mit Blechschaden ab.

Wieder einmal hat es auf der B25 an der Einmündung der Burgstraße in die B25 gekracht. Wie die Polizei meldet, erkannte ein 24-Jähriger aus Donauwörth, der mit seinem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Nördlingen unterwegs war, zu spät, dass vor ihm kurz nach dem Tunnel ein anderer Pkw-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Die Folge war ein Auffahrunfall.

Bei diesem entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8000 Euro. Die beiden Fahrer gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Die Beamten verwarnten den Verursacher gebührenpflichtig. (AZ)