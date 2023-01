Betrunkener Autofahrer landet bei Unfall auf Acker

Ein 29-Jähriger baut am Montagabend zwischen Wemding und Monheim betrunken einen Unfall. Das hat Folgen.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend auf der Staatsstraße bei Heidmersbrunn einen Unfall gebaut. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann aus Wemding gegen 19.30 Uhr in Richtung Monheim unterwegs, als sein Wagen auf freier Strecke kurz vor der Abbiegung nach Heidmersbrunn nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dann prallte er gegen eine Richtungstafel und schleuderte in einen angrenzenden Acker. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3000 Euro.

Eine Streife der Polizeiinspektion Donauwörth bemerkte das Unglück. Als die Beamten den Unfall aufnahmen, bemerkten sie, dass der 29-Jährige stark nach Alkohol roch. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Daraufhin veranlassten die Gesetzeshüter eine ärztliche Blutentnahme auf der Donauwörther Dienststelle, stellten den Führerschein des Mannes sicher und eröffneten ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

