Radfahrer prallt bei Unfall frontal gegen Schulbus

Ein junger Mann erleidet bei einem Unflück zwischen Hoppingen und Heroldingen schwerste Verletzungen. Rettungshubschrauber im Einsatz.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen den beiden Harburger Stadtteilen Hoppingen und Heroldingen ereignet. Ein Radfahrer stieß mit einem Omnibus zusammen. Der Radler erlitt wohl schwerste Verletzungen.

Das Unglück geschah der Polizei zufolge um 16.10 Uhr. Ein 28-Jähriger, der aus dem Raum Harburg stammt, war mit seinem Elektro-Mountainbike auf der Straße zwischen den zwei Dörfern unterwegs. In einer Rechtskurve im Bereich der Bahnunterführung prallte der junge Mann ungebremst in die Front eines entgegenkommenden Schulbusses. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort wurde der 28-Jährige aufgrund der mutmaßlichen Schwere der Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Augsburg geflogen. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

Ein Schüler im Bus kommt bei dem Unfall mit leichten Verletzungen davon

Durch die Vollbremsung des Busfahrers prallte ein Schüler im Bus mit dem Kopf gegen eine vor ihm befindliche Sitzreihe. Der Elfjährige erlitt eine Prellung. Hier war jedoch keine weitere medizinische Behandlung notwendig. An dem Fahrrad entstand den aktuellen Erkenntnissen zufolge Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. (AZ)