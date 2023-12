Huisheim

12:00 Uhr

Huisheim ist eine bayerische Vorzeige-Gemeinde im Glasfaserausbau

Der Glasfaserausbau in Huisheim ist nahezu abgeschlossen. Damit gehört die Kommune zu den Vorzeige-Gemeinden in Bayern.

Plus In Huisheim ist der Glasfaserausbau praktisch abgeschlossen. Damit gehört der 1600-Einwohner-Ort zu einem exklusiven Kreis in Bayern. Wie Bürgermeister Harald Müller diesen Erfolg erklärt.

Von Thomas Unflath

„Es fühlt sich an wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“ – die große Freude über eine unverhoffte Nachricht ist Huisheims Bürgermeister Harald Müller anzuhören. Ende November erhielt er ein Schreiben vom Bayerischen Breitbandzentrum Amberg. Der Inhalt: Huisheim gehört zu den ersten 50 bayerischen Kommunen, die flächendeckend mit Gigabit versorgt sind. Damit gilt die kleine Gemeinde offiziell als „Vorbild und Best-Practice-Gemeinde“.

Bürgermeister Müller hebt den Erfolg mit Blick auf den gesamten Freistaat heraus: „In Bayern gibt es insgesamt 2056 Städte und Gemeinden. Dass wir nun bei diesem bedeutenden Thema unter den ersten 50 sind, ist schon ein großartiger Erfolg für uns.“ Im Schreiben des Bayerischen Breitbandzentrums Amberg, das zum Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung gehört, heißt es weiter: „Gerne möchten wir auf der Startseite unserer neuen Homepage Fotos der Vorbild-Gemeinden in einer Slideshow präsentieren.“ Somit wird auch Huisheim dort zeitnah präsent sein.

