Vorfahrt missachtet: Zwei Autos stoßen zusammen

Eine 72-jährige Autofahrerin hatte nicht gut genug aufgepasst. Die Polizei zeigte sie an.

10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagvormittag in der Alemannenstraße in Huisheim ereignete. Wie die Polizei mitteilt, war eine 72-jährige Autofahrerin dort kurz vor 10 Uhr unterwegs und wollte nach links in die Hauptstraße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrtsbeschilderung und übersah den Wagen einer 56-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Außer dem hohen Blechschaden ist nichts passiert - beide Frauen gaben gegenüber der Polizei an, unverletzt geblieben zu sein. Die aufnehmenden Beamten zeigten die 73-Jährige wegen der Vorfahrtsmissachtung an. (AZ)