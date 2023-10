Autofahrerin verwechselt Gas und Bremse und landet in Bankfiliale

In Kaisheim passiert ein spektakulärer Unfall. Auslöser ist ein fahrerisches Missgeschick einer 64-Jährigen. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

Eine 64-jährige Autofahrerin verwechselte am Dienstagabend Gas und Bremse und landete mit ihrem Wagen in einer Bankfiliale in Kaisheim. Nach Angaben der Polizei war es etwa 18 Uhr, als das Unglück passierte. Die Frau hatte mit ihrem Fahrzeug vor der Bank in der Ziegelhausstraße gestanden - nach dem Malheur befanden sie sich im Eingangsbereich. Sowohl die Glasfassade des Gebäudes. als auch der Pkw der Verursacherin wurden stark beschädigt. Die Höhe des Schadens beträgt laut ersten vorsichtigen Schätzungen rund 30.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste geborgen und abgeschleppt werden. (AZ)