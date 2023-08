Kaisheim

Ein weiteres Gebäude für die Kita in Kaisheim

Plus Die Kindertagesstätte in Kaisheim muss erweitert werden. Nun stimmt der Gemeinderat für eine nicht alltägliche Lösung.

Die Kindertagesstätte in Kaisheim ist zu klein. Wie dieses Problem zu lösen ist, darüber zerbricht sich der Marktgemeinderat schon länger den Kopf. Nun hat das Gremium mehrheitlich (mit 10:3 Stimmen) ein nicht alltägliches Konzept beschlossen, wie die nötigen Räume geschaffen werden sollen.

Die Plätze in der vor einigen Jahre neben dem Kindergarten gebaute Krippe namens "Zauberwald" in Kaisheim reichen schon lange nicht mehr aus. Deshalb erweiterte die Kommune vor rund zwei Jahren provisorisch die Kapazität: Auf einer Fläche zwischen Hofwirt und Abt-Ulrich-Schule entstand aus Containern ein Bauwerk, in dem eine Gruppe von Kleinkindern betreut wird. Die baurechtliche Genehmigung ist befristet. Angepeilt ist eine Nutzungsdauer von etwa vier Jahren.

