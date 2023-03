Kaisheim

Eltern schießen in offenem Brief gegen Kaisheimer Politik

Die Gebühren für die Mittagsbetreuung an der Grundschule in Kaisheim sind im vorigen Jahr stark gestiegen.

Plus Initiative gegen Gebührenerhöhung in Kaisheim wirft einem Teil des Gemeinderats Missmanagement vor. Bürgermeister spricht von "Lügen und Halbwahrheiten".

Von Wolfgang Widemann

Seit dem Herbst 2022 setzt sich eine Elterninitiative in Kaisheim dafür ein, dass die Marktgemeinde die Gebührenerhöhungen für Kinderkrippe, Kindergarten und Mittagsbetreuung zumindest teilweise zurücknimmt. Nun hat die Initiative einen "offenen Brief" verfasst, der für Aufsehen und Ärger sorgt. In dem Schreiben führen die Verantwortlichen unter anderem "durchaus fragwürdige Projekte" an, welche sich die Kommune leiste. Bürgermeister Martin Scharr und Teile des Gemeinderats sind über diese Darstellung offenbar empört und erwägen dem Vernehmen nach rechtliche Schritte.

