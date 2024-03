Er führte zuletzt Kaisheims Geschäfte: Zweiter Bürgermeister legt Amt nieder

Plus Kaisheim hat ein Bürgermeister-Problem: Rathauschef Martin Scharr ist krank, sein Stellvertreter Markus Harsch tritt von seinem Posten zurück. Wie geht es jetzt weiter?

In einer ebenso schwierigen wie ungewöhnlichen Situation befindet sich die Marktgemeinde Kaisheim: Zweiter Bürgermeister Markus Harsch, der seit über sieben Monate kommissarisch die Amtsgeschäfte im Rathaus führt, hat mit sofortiger Wirkung den Rücktritt von diesem Posten erklärt. Damit benötigt die Kommune aus den Reihen des Gemeinderats einen neuen Stellvertreter. Auf den kommt umgehend eine große Herausforderung zu.

Bürgermeister Martin Scharr (PWG) fällt seit Juli 2023 aus. Er verunglückte damals mit dem Fahrrad und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. In den folgenden Wochen und Monaten stabilisierte sich der Zustand des Opfers und dessen Genesung machte Fortschritte. Jedoch: Es war völlig unklar, wie lange die Rehabilitation dauert. Deshalb ließ sich Zweiter Bürgermeister Harsch ( CSU) von seinem Job als Justizbeamter beurlauben, um in Vollzeit die Geschicke der gut 4000 Einwohner zählenden Kommune zu lenken.