Kaisheimer JVA-Bedienstete äußert sich zu Sexvorwürfen

Gut eine Woche nach der Festnahme einer Vollzugsbeamtin in Kaisheim bestätigt die Staatsanwaltschaft Augsburg, dass Ermittlungen laufen.

Die Staatsanwaltschaft hat auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, dass ein Verfahren gegen eine Bedienstete der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim anhängig ist. Die Behörde in Augsburg ist bei den Ermittlungen federführend.