Kaisheims Bürgermeister Scharr geht es nach dem Unfall besser

Plus Der Kaisheimer Bürgermeister Martin Scharr verunglückte im Juli mit dem Fahrrad. Nun gibt es Neuigkeiten zum Gesundheitszustand. Er hat ein klares Ziel vor Augen.

Zwei Monate nach seinem schweren Unfall macht die Genesung des Kaisheimer Bürgermeisters Martin Scharr "gute Fortschritte". Dies hat sein Stellvertreter Markus Harsch jetzt im Gemeinderat verkündet. Harsch informierte über den Gesundheitszustand des Rathauschefs.

Der Bürgermeister verlas zu Beginn der Sitzung eine Stellungnahme zu dem Thema. Martin Scharr verunglückte - wie mehrfach berichtet - am 9. Juli mit seinem Elektrofahrrad auf der Kreisstraße zwischen der Bernhardisiedlung und dem Kaisheimer Kernort. Scharr, der auf dem Gehweg unterwegs war, verlor nach der Linkskurve aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Rad und stürzte mit dem Kopf voran gegen den Masten einer Straßenlaterne. Der 53-Jährige, der einen Helm trug, erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Glücklicherweise stabilisierte sich in der Klinik der Zustand des Bürgermeisters.