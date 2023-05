Kaisheim

19:00 Uhr

Radweg soll direkt entlang der Gefängnismauer führen

Plus Nun liegt ein Planentwurf für einen Geh- und Radweg zwischen Kaisheim und der Bernhardisiedlung vor. Wie geht es dann weiter?

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

In absehbarer Zeit will der Landkreis Donau-Ries die Kreisstraße zwischen Kaisheim und der Bernhardisiedlung erneuern. Parallel dazu möchte die Gemeinde Kaisheim einen Geh- und Radweg bauen. Jetzt informierte Bürgermeister Martin Scharr im Gemeinderat über den aktuellen Planungsstand.

Der Entwurf des Landratsamts sieht vor, den Radweg direkt entlang der Straße verlaufen zu lassen. Die Idee, den Weg auf der anderen Seite um den Hopfenweiher herumzuführen, lasse sich nicht verwirklichen, so Scharr. An der Hafenreuter Straße in Kaisheim führe die Wegroute direkt an der Gefängnismauer entlang. In der scharfen Kurve müsse dann die Straße überquert werden. Bis zum Ende der Bernhardisiedlung in Richtung Hafenreut verlaufe der Radweg nördlich der Kreisstraße. Deren Fahrbahn werde nach Süden gerückt. Davon seien drei Grundstückseigentümer betroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen