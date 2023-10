Kaisheim

vor 49 Min.

Scheitert die Sanierung der Kaisheimer Sportanlage auf der Zielgeraden?

Plus Im Kaisheimer Gemeinderat wird fast vier Stunden lang über das Millionenprojekt diskutiert. Es folgt ein Beschluss unter Vorbehalt. Sportvereine sind enttäuscht.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Seit über drei Jahren wird in der Gemeinde Kaisheim über die Sanierung der Sportanlage im Kernort beraten, es wird geplant und diskutiert. Nun hat Landschaftsarchitekt Martin Braun konkrete Pläne für das Millionenprojekt vorgelegt. In einer denkwürdigen Sitzung beschäftigte sich der Marktgemeinderat fast vier Stunden lang mit der Thematik. Am Ende stand ein Beschluss. Die Vertreter des SV und des TC Kaisheim bezweifeln, ob dieser dazu führt, dass das Vorhaben verwirklicht wird.

Planer Martin Braun merkte an, er habe in den vergangenen Jahren die Erneuerung von rund 25 Sportanlagen betreut, eine so marode Infrastruktur wie in Kaisheim habe er noch nie gesehen. Wie bereits berichtet, ist zum Beispiel der Boden des Hartplatzes derart löchrig und vielfach geflickt, dass er nur noch unter erheblicher Verletzungsgefahr benutzt werden könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen