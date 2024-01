Unfall auf glatter Straße: Zwei Autos stoßen zusammen

Bei einem Glatteis-Unfall nahe Kaisheim entsteht ordentlich Schaden. Ein 20-Jähriger ist der Verursacher.

Einen Glatteis-Unfall, der sich mitten am Sonntagvormittag nahe Kaisheim ereignet hat, meldet die Polizei. Verursacher war ein 20-Jähriger, der mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Sulzdorf her kam. Etwa 200 Meter vor dem Kreisverkehr verlor der junge Mann aufgrund des rutschigen Untergrunds und zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über den Pkw. Der schleuderte mit dem Heck voran auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Wagen zusammen, den ein 51-Jähriger steuerte.

Der Rettungsdienst lieferte den 20-Jährigen zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus ein. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. (AZ)