Wildunfall: Teile schleudern in Gegenverkehr

Ein Auto erfasst ein Reh am Kaisheimer Berg. Der Unfall betrifft auch ein entgegenkommendes Wohnmobil.

Ein Wildunfall bei Kaisheim hatte am Sonntag weitreichende Folgen. Um 21.13 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mann laut Polizei auf der Bundesstraße 2 in Richtung Monheim. Im zweistreifigen Bereich des Kaisheimer Berges erfasste der 31-Jährige mit seinem Auto frontal ein von rechts querendes Reh. An dem Wagen entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Sowohl das Tier als auch Fahrzeugteile trafen nach dem Anprall ein Wohnmobil im Gegenverkehr, welches ein ebenfalls 31-Jähriger steuerte. Die Höhe eines dortigen Sachschadens ist noch nicht beziffert. (AZ)