Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Bauausschuss gibt grünes Licht für Millionenprojekt Holzzentrum in Donauwörth

Plus Lernen Zimmerer- und Schreinerauszubildende bald in einer neuen Werkhalle an der Ludwig-Bölkow-Berufsschule in Donauwörth? Eine Hürde gibt es noch.

Von Bernd Schied

Der Bauausschuss des Kreistages Donau-Ries hat am Montag grünes Licht für weitere Planungen für den Bau einer neuen Werkhalle für die Zimmerer- und Schreinerauszubildenden auf dem Gelände der Donauwörther Berufsschule gegeben. Die Alternative wäre gewesen, das Vorhaben aus Kostengründen zu stoppen. Die endgültige Entscheidung bleibt jedoch dem Kreisausschuss vorbehalten.

