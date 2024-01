Bewegung hält gesund – Krankenkasse gibt Tipps für die Fitness

Die AOK Gesundheitsexpertin Cornelia Zink gibt Tipps, wie man Bewegung in den Alltag integrieren kann. Was ist es, das uns dabei fit hält?

Wer sich ausreichend bewegt, lebt gesünder. Das wissen nicht nur Medizinerinnen und Mediziner, sondern auch ein Großteil der Bevölkerung in Bayern, wie eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der AOK ergab. Die Mehrheit der Befragten (60 Prozent) befürchtet demnach, im Laufe ihres Lebens aufgrund zu geringer körperlicher Aktivität zu erkranken. Und 45 Prozent führen sogar eigene gesundheitliche Beschwerden auf Bewegungsmangel und zu langes Sitzen zurück. „Bewegung hat einen außerordentlich positiven Einfluss auf unseren Körper“, bestätigt Cornelia Zink, Gesundheitsexpertin von der AOK Donau-Ries und ergänzt: „Sie erhöht die Durchblutung, stärkt damit das Herz-Kreislauf-System und regt den Stoffwechsel an.“

Weitverbreiteten Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes kann so vorgebeugt werden. Zudem trägt sportliche Bewegung auch dazu bei, gesundheitsgefährdendes Übergewicht abzubauen.“ Vielversprechend findet Zink, dass laut Umfrage über drei Viertel aller Befragten in Bayern (80 Prozent) Spaß an körperlicher Aktivität haben.