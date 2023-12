Landkreis Donau-Ries

vor 17 Min.

Das Jahr 2023: Dramen, Glück und Freudentränen im Sport

Plus Das zurückliegende Jahr im Sport bot jede Menge Grund für Emotionen bei den Athletinnen und Athleten in der Region. Es begann bereits mit einem echten Paukenschlag.

Von Stephanie Anton

Freud und Leid liegen im Sport bekanntlich sehr nahe beieinander. So auch im Jahr 2023 in der Region. Doch während sich die sportlichen Dramen zu großen Teilen eigentlich auf Frühjahr und Frühsommer konzentrieren, wenn die meisten Hallensportarten und der Fußballspielbetrieb ihre Saisonhöhepunkte finden, war dieses Jahr bereits im Januar ein echter Paukenschlag geboten: Im Mittelpunkt stand der TSV Rain, dessen Hauptsponsor angekündigt hatte, weniger Geld in die Fußball-Herren und mehr in den Jugend- und Breitensport zu investieren. Dies setzte eine Kette von Ereignissen in Gang, deren Ende den sofortigen Abgang von Trainer, Co-Spielertrainer, Kapitän und Athletik-Trainer aus der ersten Herren-Mannschaft zur Folge hatte.

Schon stand zu befürchten, das Team müsse sich vom Spielbetrieb in der Regionalliga abmelden. Doch mit Maximilian Käser wurde bis Saisonende ein Trainer gefunden, mit dem der Spielbetrieb aufrechterhalten wurde. Dennoch, es war die Luft raus, die Moral nachhaltig beeinflusst, zumal die langjährigen Führungsspieler fehlten. Am Ende stand der Abstieg aus Bayerns höchster Amateurklasse und es ging zurück in die Bayernliga. Eine nahezu komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft hatte dort - wie erwartet - einen mäßigen Start und Trainer Tjark Dannemann musste im Oktober nach knapp vier Monaten seinen Posten schon wieder räumen. Unter dem neuen Coach David Bulik überwintert das Team nun auf dem elften Rang.

