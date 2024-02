Familienvater soll die Freunde seiner Kinder sexuell missbraucht haben

Plus Die Staatsanwaltschaft Augsburg wirft einem Mann aus dem südlichen Landkreis 45 Einzelfälle zwischen 2011 und 2023 vor. Im Juni oder Juli soll der Prozess am Landgericht beginnen.

Ein 35 Jahre alter Familienvater aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries soll über Jahre hinweg die Freunde seiner Kinder sexuell missbraucht und kinderpornografische Fotos und Videos von ihnen angefertigt haben. Das wirft ihm die Staatsanwaltschaft Augsburg vor und diese Taten räumt er auch umfänglich ein, wie sein Verteidiger Rechtsanwalt Bernd Scharinger auf Anfrage unserer Redaktion erklärt. Der Mann sitzt seit März 2023 in Untersuchungshaft. Das Strafverfahren befindet sich im Zwischenverfahren, das heißt, es wird derzeit über die Zulassung der Anklage zur Hauptverhandlung entschieden. So teilt die Pressestelle des Landgerichts mit. Es sei aber davon auszugehen, dass der Prozess im Juni oder Juli beginnen wird.

Laut Ermittlungen soll sich der Beschuldigte über Jahre hinweg immer wieder an insgesamt fünf Kindern vergangen haben, wenn diese bei seinen eigenen zu Besuch waren, dort übernachtet haben, oder auch bei gemeinsamen Ausflügen. Auch hat er sie gefilmt und fotografiert, wie Dateien auf den Speichermedien des Mannes zeigen. Die Taten sollen im Tiefschlaf passiert sein, sodass die Opfer davon in der Regel nichts mitbekommen haben, wie Verteidiger Scharinger sagt.