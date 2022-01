Landkreis Donau-Ries

Landkreis Donau-Ries nimmt wieder deutlich mehr Asylbewerber auf

Plus 2021 kamen über 600 Flüchtlinge in den Landkreis - doppelt so viele wie in den Jahren davor. Sollte das so bleiben, ist die Frage: Wohin mit den Asylbewerbern?

Von Barbara Wild

Der Landkreis Donau-Ries muss wieder mehr Flüchtlinge aufnehmen. 655 Asylsuchende sind 2021 von der Regierung von Schwaben zugewiesen worden - so viele wie in den vergangenen fünf Jahren nicht. Es sind Syrer, Türken oder Afghanen, die vor Krieg und Krisen aus ihrer Heimat flüchten und auf ein besseres und sichereres Leben hoffen. Der Landkreis ist nach dem Ankerzentrum ihre erste Zuflucht und doch tut sich die Region immer schwerer, ausreichend Wohnraum für sie zu finden. Denn die steigende Zahl an Flüchtlingen erhöht den Druck auf die Ausländerbehörde am Landratsamt Donau-Ries massiv. Es fehlen schlicht Unterkünfte.

