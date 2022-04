Lastwagen auf der B2 bei Donauwörth war um 25 Tonnen überladen

Ein Lastwagen wurde bei einer Kontrolle der Polizei auf der B2 zwischen Donauwörth und Augsburg aus dem Verkehr gezogen. Er war um über 25 Tonnen überladen.

Die Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Donauwörth musste am Freitag kurz nach 7.30 Uhr einen Schwertransport auf der B 2 in Fahrtrichtung Augsburg aus dem Verkehr nehmen und die Weiterfahrt unterbinden. Auf dem Tieflader war ein Bagger geladen. Das Gespann hatte nur eine Ausnahmegenehmigung bis 60 Tonnen. Bei einer Verwiegung stellte sich aber heraus, dass der Sattelzug 65,4 Tonnen auf die Waage brachte. Dadurch war die Ausnahmegenehmigung erloschen und es galt wieder das zulässige Gesamtgewicht von 40 Tonnen als Ahndungsgrundlage. Das Gespann war somit um 25,5 Tonnen oder 63,25 Prozent überladen. Die Fahrt wurde unterbunden. Ihn erwartet eine Geldbuße in Höhe von 405,50 Euro sowie einen Punkt. Gegen den Unternehmer, der die Fahrt anordnete, wird ein Gewinnabschöpfungsverfahren eingeleitet. Der Unternehmer muss laut Polizei mit einem Bußgeld in Höhe von gut 1700 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. (AZ)

