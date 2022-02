Landkreis Donau-Ries

Plakette von Prüfer für durchgerosteten Oldtimer?

Plus Ein Prüfer soll einen 60 Jahre alten, maroden Chevrolet durch die Hauptuntersuchung gewunken haben. Das beschäftigt nun das Amtsgericht.

Von Celine Theiss

Wie kommt eine frische Hauptuntersuchungs-Plakette auf ein altes, durchgerostetes Auto, das so gar nicht mehr am Verkehr teilnehmen dürfte? Diese Frage beschäftigt aktuell das Amtsgericht Nördlingen in einem Prozess gegen einen Prüfer. Der 36-Jährige soll einem 60 Jahre alten Chevrolet in einer Kfz-Werkstatt im südlichen Donau-Ries-Kreis die Plakette aufgeklebt haben, obwohl dieser nicht durch die Hauptuntersuchung (HU) gekommen wäre. Aufgefallen war das Auto einen Tag später in Asbach-Bäumenheim einem Polizeibeamten. Als der Besitzer den Streifenwagen bemerkte, versuchte er sich durch schnelles Fahren einer Kontrolle zu entziehen - jedoch vergebens.

