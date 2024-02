Landkreis Donau-Ries

Reisebüros im Kreis Donau-Ries: "Bereitschaft, Geld auszugeben, ist sehr groß"

Plus Viele haben ihren Urlaub für 2024 schon gebucht. Trotz gestiegener Preise reisen die Leute durch die ganze Welt. Drei Reisebüros verraten, wo es häufig hingeht.

Von Lara Schmidler

Die Urlaubszeit rückt immer näher und wer noch vom Frühbucherrabatt profitieren will, muss sich langsam beeilen und überlegen: Wo soll es in diesem Jahr denn hingehen? Viele im Kreis Donau-Ries haben sich schon entschieden und im Reisebüro ihren Traumurlaub fix gemacht. Wir haben nachgefragt: Wo wollen die Menschen aus der Region heuer hin? Und: Wie beeinflusst das Weltgeschehen die Buchungen der Menschen aus dem Kreis Donau-Ries?

Ines Hönle, Inhaberin des Reisebüros Reisen am Tor in Wemding, bemerkt im Moment mehrere deutliche Trends. "Nachrichten machen natürlich immer etwas aus und beeinflussen die Reiseziele", sagt sie. Aktuell merke sie es am deutlichsten daran, dass die Buchungen für Ägypten mit Beginn des Israel-Kriegs stark zurückgegangen seien. "Gerade in den Übergangszeiten war Ägypten eigentlich immer ein recht beliebtes Urlaubsziel, aber da haben sich viele jetzt umorientiert und Abstand genommen", berichtet Hönle. Für Israel selbst hat Hönle keine einzige Anfrage. Neu ist diese Erfahrung nicht: Auch mit Beginn des Ukraine-Kriegs sei eine generelle Zurückhaltung für die ganze östliche Region spürbar gewesen.

