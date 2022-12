Weihnachten in der Gastronomie: Zwischen Vorfreude und Bangen

Plus Die Feiertage stehen vor der Tür, die Reservierungstelefone der Gastronomen laufen heiß. Viele Wirte schweben zwischen Freude und dem zu bewältigenden Kraftakt.

Die Lichterkette hängt bereits am Tannenbaum, der Kloßteig steht vorbereitet im Kühlschrank und auch die Weihnachtsgans wartet auf ihren großen Auftritt: Nicht nur zu Hause laufen die letzten Weihnachtsvorbereitungen, gerade auch die Gastronomen im Landkreis haben jetzt schon alle Hände voll zu tun. Wie sieht die Situation in der Region aus?