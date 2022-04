Wollte Angler bei Donauwörth den Aufseher mit Bier bestechen?

Plus Ein Mann angelt bei Felsheim verbotenerweise mit drei Ruten. Das bleibt nicht unbemerkt. Doch der Mann hat eine kreative Idee, das Ganze zu regeln.

Wegen Bestechung eines Amtsträgers hat sich ein Mann aus Nürnberg vor dem Amtsgericht Nördlingen verantworten müssen. Er hatte gegen einen Strafbefehl über 4500 Euro Einspruch eingelegt. Weil er verbotenerweise im Sommer vergangenen Jahres mit drei Ruten an der Wörnitz bei Feldheim geangelt hatte, wurde dies vom zuständigen Fischereiaufseher vor Ort moniert und zur Anzeige gebracht. Erlaubt sind nach dem Gesetz lediglich zwei. Doch das war noch nicht alles.