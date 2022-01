Landkreis

Kein 2G mehr: Modehändler im Landkreis Donau-Ries sind erleichtert

Auch im Modegeschäft Bernreuther in der Donauwörther Reichsstraße kann wieder ohne 2G-Nachweis eingekauft werden.

Plus In Modegeschäften gilt die 2G-Regel nicht mehr. Das sorgt natürlich für Zufriedenheit bei den Händlern. Aber wissen auch die Kunden Bescheid?

Von Helmut Bissinger

"Es ist eine große Erleichterung." Das sagt Hermann Bernreuther vom gleichnamigen Modehaus in Donauwörth und Monheim über das Ende von 2G in Textilgeschäften. Bewirkt hat dies das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs, der entschieden hat, dass die Regelung fällt. Das war schon vor einigen Tagen, doch bedarf es offensichtlich noch einiger Zeit, bis dies die Kundinnen und Kunden in Nordschwaben realisiert haben. Das jedenfalls haben die Modehändler beobachtet.

