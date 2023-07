Hoher Sachschaden bei Unfall in Marxheim

In Marxheim stoßen zwei Autos zusammen. Verursacher des Unfalls ist ein 60-Jähriger.

Bei einem Verkehrsunfall in Marxheim ist am Samstag recht hoher Sachschaden entstanden. Verursacher war der Polizei zufolge ein 60-Jähriger, der mit seinem Auto von der Frankenstraße in die Jurastraße einbog und dabei einen Pkw übersah, mit dem ein 23-Jähriger auf der Jurastraße in östlicher Richtung unterwegs war. Die beiden Wagen stießen zusammen, die Beteiligten blieben nach ersten Informationen unverletzt.

Den Schaden beziffert die Polizei auf schätzungsweise 17.000 Euro. Die Beseitigung einer Ölspur auf der Fahrbahn übernahm der Bereitschaftsdienst des Kreisbauhofs.