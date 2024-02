Marxheim

"Mein Lokal, Dein Lokal" im Land-Steakhaus: So hat der Chef den Dreh erlebt

Plus Bernhard Bürger vom Land-Steakhaus in Marxheim war kürzlich im TV-Wettstreit auf Kabel eins zu sehen. Das Ergebnis konnte er mit seinem Team jedoch noch nicht feiern.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Wochenlang musste er schweigen. Dazu hatte sich Bernhard Bürger schriftlich verpflichtet. Nun, nachdem die TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Kabel Eins ausgestrahlt worden ist, darf der Koch des Land-Steakhauses Bürger in Marxheim über den Dreh in seinem Lokal sprechen.

„Es war wirklich spannend“, verrät der 29-Jährige, der das Gasthaus gemeinsam mit seinem Bruder Sebastian führt. In der TV-Serie treten fünf Gastronomen gegeneinander an. Jeden Abend sind sie in einem anderen Lokal zu Gast. Beim Wettkampf ums beste Restaurant bewerten sich die Teilnehmer gegenseitig. Wer mit dem schönsten Ambiente, den leckersten Gerichten oder bestem Service überzeugt, gewinnt. Diesmal traten fünf Lokale aus Freising, Dachau, Ingolstadt und Mainburg gegeneinander an: Seit Freitagabend steht fest: Bernhard Bürger hat in diesem kulinarischen Wettstreit den zweiten Platz erreicht.

