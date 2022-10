BMW-Fahrer prellt in Mertingen die Tankrechnung

Für knapp 100 Euro hat ein Pärchen in Mertingen getankt. Statt zu bezahlen, machten sie sich aus dem Staub. Die Polizei sucht Hinweise.

An einer Tankstelle in der Donauwörther Straße in Mertingen, haben unbekannte Personen getankt, aber die Rechnung nicht bezahlt. Unterwegs waren die Personen mit einem blauen BMW/E46. An der Tankstelle angekommen, stieg der Beifahrer oder die Beifahrerin aus und betankte das Fahrzeug mit 51,82 Liter Superbenzin im Wert von 99,96 Euro.

Der Fahrer des BMWs blieb während des Tankvorgangs im Fahrzeug sitzen. Ohne die Rechnung zu bezahlen, stieg der Helfer nach dem Tanken ins Fahrzeug und der BMW fuhr in Richtung Ortsmitte davon. Videoaufzeichnungen sind vorhanden und müssen noch ausgewertet werden. Die Polizei bittet um Hinweise. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.