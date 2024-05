Lkw-Fahrer verursacht Unfall bei Mertingen und fährt weiter

Ein Lkw hat am Donnerstag einen Unfall auf der B2 verursacht. Dabei wurde der BMW eines 26-Jährigen stark beschädigt.

Am Donnerstagabend kam es auf der B2 zu einem Unfall. Gegen 22 Uhr fuhr ein 26-jähriger BMW-Fahrer auf der linken Fahrspur der B2 in nördlicher Richtung um einen Lkw zu überholen. Aus unbekannten Gründen fuhr er während er überholt wurde ebenfalls auf den linken Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden, wich der Autofahrer nach links aus und touchierte die Leitplanke. Folglich wurde die gesamte linke Seite des BMW zerkratzt. Der Lkw mit dem Teilkennzeichen "NE-" fuhr weiter. Aufgrund der Tieferlegung des BMW streifte nach dem Unfall der Radkasten am Reifen, weshalb der Geschädigte dem Lkw nicht mehr folgen konnte. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Rain unter Telefon 09090/7007-0 entgegen. (AZ)