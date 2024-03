Mertingen

06:00 Uhr

Mertingen verzeichnet Rekordzahlen: Welche Projekte nun anstehen

Plus Sowohl die Einnahmen als auch die wirtschaftliche Lage in der Gemeinde sind so gut wie noch nie. Auf der Bürgerversammlung verrät Bürgermeister Meggle, wie das Geld investiert werden soll.

Von Daniel Weigl

Die Gemeinde Mertingen ist als starker Wirtschaftsstandort im Landkreis bekannt. Auch für das Jahr 2023 fuhr die Kommune starke Erfolge ein: Bei den Bürgerversammlungen in Mertingen und seinen Ortsteilen in Druisheim und Heißesheim konnte Bürgermeister Veit Meggle nun neue Rekordzahlen verkünden.

Im vergangenen Jahr nahm die Gemeinde rund 13,4 Millionen Euro durch Steuern ein, davon alleine rund 8,3 Millionen Euro durch die Gewerbesteuer - so viel wie noch nie. Ebenfalls rekordverdächtig: In der 4100-Einwohner Gemeinde gibt es 3222 Arbeitsplätze. „Das ist sensationell. Deshalb stehen wir finanziell ganz ordentlich da“, so Meggle. So konnte der Gemeinderat im vergangenen Jahr auch den bislang größten Haushalt (rund 23 Millionen Euro) in der Geschichte der Großgemeinde verabschieden. Wie die Einnahmen investiert werden und was bereits umgesetzt wurde, erklärte Meggle anschließend in seinem zweistündigen Vortrag.

