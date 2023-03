Mertingen will bei der Energieversorgung autark werden

Plus Bürgermeister Veit Meggle zeichnet bei der gut besuchten Bürgerversammlung eine Vision für seine Gemeinde. Unabhängig von Energielieferanten zu sein, ist nur ein Teil.

Energie, Infrastruktur und Soziales - das sind die Eckpfeiler in der Mertinger Gemeindepolitik. Bürgermeister Veit Meggle stellte dies bei der Bürgersammlung in Form eines Waffeleisens mit drei Kugeln dar. Und daraus resultiere das Ziel, im Ort künftig selbst regenerative Energie zu erzeugen "und diese dann an Bürger und Betriebe abzugeben". Alles, so der Bürgermeister, sei Bestandteil eines Nachhaltigkeitskonzeptes, das eine Szenerie bis 2030 darstelle und versuche, in möglichst vielen Bereichen autark zu werden.

Meggle beleuchtete Vorhaben und Maßnahmen im Saal der bis auf den letzten Platz gefüllten Alten Brauerei. Er freute sich, dass die Zahl der Arbeitsplätze in Mertingen weiter gestiegen sei. 3220 Menschen sind demnach bei den Betrieben sozialversicherungspflichtig beschäftigt. "Beeindruckend" nennt dies der Bürgermeister und fügt weitere Zahlen an: 4111 Menschen leben derzeit in Mertingen.

Betreuung und Bildung für Kinder in Mertingen steht ganz oben auf der Agenda

Für ihn und den Gemeinderat sei die Betreuung von Kindern wichtig. In Kindertagesstätte und -krippe seien immerhin 55 von 107 Mitarbeitern der Gemeinde beschäftigt. In diesen Bereich zähle auch der Neubau der Mittelschule in Bäumenheim, der natürlich eine Herkulesaufgabe werde. Man sei sich im Verbund mit Bäumenheim und Oberndorf einig, das bisherige Gebäude durch ein neues zu ersetzen. Baubeginn soll 2025 sein. "Wir wollen aber auch ein neues Hallenbad in Bäumenheim", schloss Meggle an. Die Pläne sollen in den folgenden Jahren realisiert werden.

Als einer der größten Wasserförderer im Landkreis soll in den nächsten Jahren in Mertingen auch in ein neues Wasserwerk investiert werden, nachdem die bisherigen technischen Anlagen derzeit bereits an ihrer Leistungsgrenze arbeiten. Die Weichen für das Großprojekt seien bereits gestellt.

Wenn im Rathaus auch viel vorbereitet wird, so verwies der Bürgermeister doch auch auf ein aktuelles Großprojekt: das "Haus der Vereine". Eines der Zukunftsprojekte ist auch der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Mertingen. Die Straße werde durch den Landkreis neu trassiert, aber Mertingen "muss dafür sorgen, dass auch die Leitungen im Untergrund entsprechend erneuert werden". "Wie soll der Zehentplatz künftig aussehen?", fragte der Bürgermeister. Hierüber Klarheit zu bekommen, sei wichtig, denn ehe man an den Ausbau des zentralen Platzes gehen könne, müssten auch hier die Rohre im Erdreich erneuert werden.

Viele leere Flächen in Mertingen

Dass es neben baulichen Aktionen auch andere Herausforderungen im sozialen Bereich gibt, machte der Bürgermeister schließlich beim Blick auf die Integration der Menschen in Mertingen deutlich. Aktuell habe man etliche Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Familien im Ort unterbringen können. Der Gemeinderat sei sich einig, ein besonderes Augenmerk auf die älteren Menschen zu legen. Meggle berichtete von einem Antrag, von der Regierung Gelder für einen Quartiersmanager zu erhalten, der sich dann speziell um die älteren Menschen im Ort kümmern soll.

Schließlich war auch das Flächenmanagement ein Thema. Im Innenort, so der Bürgermeister, seien durchaus Potenziale vorhanden. Zu 134 klassischen Baulücken kommen demnach in Mertingen 63 geringfügig bebaute Grundstücke und 57 leer stehende Wohngebäude. Meggle möchte die Besitzer darauf demnächst direkt ansprechen.