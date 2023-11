Mertinger Rat diskutiert: Soll es im Forst Windräder geben oder nicht?

Plus Im Gremium ist man sich nicht einig. Bürgermeister Veit Meggle argumentiert, dass man keinen anderen Standort finde, bei dem die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden.

Mit großem Andrang wurde für die Gemeinderatssitzung in Mertingen schon gerechnet, schließlich ging es wieder um das heiß diskutierte Thema Windkraft. Um den Gemeinderat und die vielen interessierten Gäste mitzunehmen, hatte Bürgermeister Veit Meggle gemeinsam mit Kämmerer Jörg Baumgärtner eine umfassende Präsentation vorbereitet. Diese beschrieb auch die Motivation des Gemeinderats hinter der Idee, Windkraft für Mertingen zu prüfen, sowie welche Schritte notwendig sind.

Aufgrund der Vorgabe, 1,8 Prozent der bayrischen Landesfläche bis Ende 2032 für Windenergie vorzusehen, hat sich auch die Gemeinde Mertingen mit der Standortsuche beschäftigt. Dabei waren es auch Landwirte, die die Frage aufgeworfen hatten, ob es nicht Wege gäbe, mit weniger Fläche als bei der Freiflächenfotovoltaik notwendig, Energie zu produzieren. Bürgermeister Meggle stellte das mögliche Suchgebiet in Mertingen vor. Mit der Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben, beispielsweise bezüglich der Vogelschutzgebiete oder der notwendigen Abstände, komme nur eine abgegrenzte Fläche des Mertinger Forst infrage.