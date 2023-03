Mertingen/Nördlingen

vor 16 Min.

Betrugssystem von Mitarbeitern bei Fendt-Caravan fliegt auf

Plus Zwei ehemalige Beschäftigte der Firma Fendt-Caravan in Mertingen stehen vor Gericht. Geschäftsführer sagt als Zeuge aus.

Von Wolfgang Widemann

Wenn in einer großen Firma, die einen Jahresumsatz im dreistelligen Millionenbereich macht und international tätig ist, Kunden angehalten werden, ihre Rechnungen in bar zu begleichen, hat das ein Gschmäckle. Genau das ist bei Fendt-Caravan in Mertingen/Bäumenheim geschehen. Zu diesem Schluss kam nun das Amtsgericht Nördlingen. Es verurteilte zwei ehemalige Mitarbeiter, die wohl Teil eines Betrugssystems waren, das federführend ein leitender Angestellter zulasten des Unternehmens betrieb.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

