Wie hoch ist das Sturzflut-Risiko in Mertingen?

In dieser Garage in Mertingen stand 2011 nach einem Extrem-Regen das Wasser. Das Thema Sturzflut-Risiko bewegte jetzt wieder einmal den gemeinderat.

Plus Gemeinderäte sind geteilter Meinung. Bürgermeister Meggle erinnert an die Verantwortung.

Von Helmut Bissinger

Die Erinnerungen an die Starkregenereignisse in Mertingen haben Verwaltung und Bürgerschaft sensibel gemacht. „Aufgrund der Klimaerwärmung nehmen solche Extremwetterereignisse zu“, erklärte Bürgermeister Veit Meggle im Gemeinderat. Deshalb habe er eine topografische Analyse in Auftrag gegeben. Das Ergebnis, eine Starkregenfahrenkarte, liege nun vor.

Was tut meine Gemeinde? Wie wird verhindert, dass mein Keller nicht unter Wasser steht. Dass man Maßnahmen ergreife müsse, sei für ihn klar, erklärte Meggle. Er schlug vor, basierend auf den nun vorliegenden Erkenntnissen, hydraulische Berechnungen in Auftrag zu geben. Danach habe man klare Aussagen, wie man das Sturzflut-Risiko an besonders gefährdeten Stellen in Griff bekommen könne.

