Ausweichmanöver führt auf B2 zu Unfall: Verursacher flüchtet

Auf der Bundesstraße bei Monheim gerät am Montagmorgen ein Autofahrer auf die Gegenspur. Dies hat Folgen.

Ein Unbekannter ist am Montagmorgen mit seinem Auto auf der B2 bei Monheim auf die Gegenspur geraten und hat dort einen Unfall ausgelöst. Der ging glücklicherweise mit Sachschaden ab. Die Polizei sucht jetzt nach dem Verursacher.

Opfer ist ein 45-Jähriger, der um 7.50 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Bundesstraße von Itzing her in Richtung Norden unterwegs war. Kurz nach der Anschlussstelle Monheim-Süd kam dem Mann ein Pkw entgegen, der aus unerfindlichen Gründen über die Fahrbahnmitte geriet. Der 45-Jährige reagierte entsprechend und wich so weit als möglich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dadurch prallte er mit seinem Wagen gegen die Leitplanke. Die gesamte rechte Seite des Autos wurde beschädigt. Der Fahrer des anderen Pkw kümmerte sich nicht weiter darum. Von seinem Kfz-Kennzeichen ist lediglich der Anfangsbuchstabe S bekannt. Es soll sich um einen silberfarbenen Wagen gehandelt haben.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 6500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)