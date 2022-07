Ein gelungener Sommerabend mit Blasmusik in Monheim

Plus Die Stadtkapelle Monheim feierte die Wiederbelebung des Blasmusik Open Air bei bestem Wetter und mit zwei befreundeten Kapellen.

Die Stadtkapelle Monheim konnte am Samstag nach einer zweijährigen Pause endlich wieder ihr Blasmusik Open Air auf dem Monheimer Marktplatz veranstalten. Bei schönstem Wetter durften die Musiker diesmal die befreundeten Musiker der Feuerwehrkapelle Langenaltheim und der Marktkapelle Rennertshofen willkommen heißen.