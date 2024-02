Monheim

Heinz Mayr folgt auf Rudolf Mieling als Kreisbrandrat

Wechsel an der Spitze der Feuerwehren im Donau-Ries-Kreis: Heinz Mayr (links) folgt auf Rudolf Mieling (rechts) als Kreisbrandrat. In der Mitte: Landrat Stefan Rößle.

Plus Im Feuerwehr-Kreisverband Donau-Ries geht eine Ära zu Ende. Heinz Mayr aus Buchdorf folgt als Kreisbrandrat auf Rudolf Mieling. Der hebt die Bedeutung der freiwilligen Helfer hervor.

Im Feuerwehrverband des Landkreises Donau-Ries geht eine Ära zu Ende. Wegen Erreichens der Altersgrenze von 65 Jahren muss Kreisbrandrat Rudolf Mieling nach elf Jahren an der Spitze der Feuerwehrorganisation sein Amt aufgeben. Am Wochenende wurde im Rahmen der Frühjahrs-Dienstversammlung aller Führungskräfte in der Monheimer Stadthalle Heinz Mayr zum Nachfolger gewählt. Mayr war bisher Kreisbrandinspektor für den Bereich Jura.

Auf ihn entfielen bei der geheimen Wahl 141 Stimmen bei insgesamt 153 Anwesenden. Heinz Mayr wohnt in Buchdorf, ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Der scheidende Kreisbrandrat Mieling galt als ruhig, besonnen und fachkompetent und genoss dem Vernehmen nach im Landkreis breite Anerkennung bei seinen Feuerwehrkameradinnen- und kameraden. Die Amtszeit endet im März. Landrat Stefan Rößle wird Mieling im April bei einer Feierstunde offiziell aus dem Amt verabschieden.

