Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss auf der B2

Ein Lkw-Fahrer fällt auf, weil er auf der B2 bei Monheim Schlangenlinien fährt. Die Polizei stoppt ihn.

Unter dem Einfluss von harten Drogen hat ein Mann auf der B2 einen Lastwagen gesteuert. Dieser fuhr am Donnerstag bei Monheim in Schlangenlinien und fiel damit auf. Andere Verkehrsteilnehmer informierten die Polizei gegen 13 Uhr. Bei einer Kontrolle zeigte sich der 38-Jährige nervös und unruhig. Die Beamten stellten deutliche Anzeichen für einen Einfluss von Rauschgift fest. Ein Drogentest verlief positiv auf die Stoffe Amphetamin („Speed“) sowie Methamphetamin („Crystal Meth“).

Die Polizisten zeigten den Fahrer wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr infolge berauschender Mittel an. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme auf der Dienststelle an. Zudem musste der Mann eine Sicherheitsleistung von 600 Euro zahlen, da sich sein Wohnsitz nicht in Deutschland befindet. Die zuständige Spedition kümmerte sich um eine Abholung des Sattelzuges durch einen anderen Fahrer. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Lesen Sie dazu auch