Monheim

vor 33 Min.

Bayern3-True Crime in Monheim: Stevens und Belle fehlt Fingerspitzengefühl

Plus Moderatorin Jacqueline Belle und Strafverteidiger Alexander Stevens schildern wahre Verbrechen. Doch ihr Format gleitet in Entertainment ab. Damit werden sie den Opfern nicht gerecht.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Als Ermittler am 9. Juli 2011 an den Tatort eines Doppelmordes in einen Koblenzer Stadtteil gerufen werden, bietet sich ihnen ein grauenhafter Anblick: Eine 68-jährige Frau liegt leblos unter einer blutgetränkten Decke im Bett, ihren 75-jährigen Ehemann finden sie tot in einer Blutlache im Bad. Die Wände sind übersät mit roten Spritzern. Beide Opfer wurden mit zahllosen Messerstichen regelrecht niedergemetzelt. 2012 wird die Schwiegertochter unter Tatverdacht festgenommen und 2013 in einem umstrittenen Indizienprozess als Mörderin zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.

Ein sogenannter Ehrenmord: Deniz ersticht seine Frau Leyla in rasender Wut. Die "True Crime"-Show des BR brachte zu jedem Fall drastische Illustrationen auf den Bildschirm. Foto: Barbara Würmseher

Rechtsanwalt Alexander Stevens hatte sie verteidigt und strengt derzeit ein Wiederaufnahmeverfahren an. Liegt hier ein Justizirrtum vor? Stevens hält es für möglich und rollt zusammen mit BR-Moderatorin Jacqueline Belle den Fall vor dem Publikum in der Monheimer Stadthalle auf. Sie schildern den detaillierten Ablauf, die Ermittlungsansätze und -ergebnisse, weisen auf Widersprüche hin und haben Original-Fotos vom Tatort dabei, die auf dem großen Bildschirm gezeigt werden. Es ist "True Crime"-Zeit. Zeit für wahre Verbrechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen