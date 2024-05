Unfall auf B2: Autofahrer passt nicht auf

Aus Unaufmerksamkeit ist ein Auffahrunfall auf der Bundesstraße bei Monheim passiert. Der Sachschaden ist hoch.

Ein Unfall ist in den frühen Morgenstunden am Donnerstag auf der Bundesstraße 2 bei Monheim passiert. Ein 45-jähriger Autofahrer fuhr, laut Polizei wohn aus Unaufmerksamkeit, auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge gegen die Leitplanke geschleudert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 26.500 Euro. Beide Autos erlitten so schwere Beschädigungen, dass sie abgeschleppt werden mussten. Einer der Fahrer klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule und musste zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)