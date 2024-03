Monheim

vor 48 Min.

Wald bei Monheim wird für Gewerbegebiet gerodet

Knapp vier Hektar Wald sind an der B2 bei Monheim gerodet worden.

Plus Eine Fällaktion bei Monheim sorgt für Gerüchte. Was die Firma Münsinger damit zu tun hat und was der aktuelle Stand ist.

Von Wolfgang Widemann

Das Thema Wald wird in Monheim derzeit heiß diskutiert. Dies betrifft nicht nur die mögliche Rodung von 7,5 Hektar Forst, sollte die Erdaushubdeponie südwestlich der Kernstadt erweitert werden. Zuletzt wurden sämtliche Bäume des Waldstücks an der B2-Anschlussstelle Monheim-Mitte westlich des Orts umgesägt.

Anlässlich dieser Maßnahme meldete sich ein Monheimer bei der Info-Veranstaltung der Kommune zur Deponie-Erweiterung zu Wort. Er berichtete, in der Stadt koche angesichts der Rodungsaktion bereits die Gerüchteküche. Es werde kolportiert, dass auf der Fläche eine Schredder- und Sortieranlage geplant sei. Es heiße, was dort nicht verwertet werden könne, solle in der erweiterten Deponie entsorgt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen