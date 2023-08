Zwei Sattelzüge streifen sich im Begegnungsverkehr

Die Führerhäuser zweier einander entgegenkommender Lkw kamen sich bei Monheim zu nahe, sodass ein Außenspiegel beschädigt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Sattelzüge kamen sich am Montag gegen 13 Uhr bedrohlich nahe. Wie die Polizei mitteilt, war der eine von ihnen am Montag gegen 13 Uhr auf der B2 von Nürnberg in Richtung Donauwörth unterwegs. Am Steuer: ein 62-jähriger Kraftfahrer aus dem Landkreis Rottal-Inn. Kurz nach der Anschlussstelle Monheim-Nord kam dann der zweite Sattelzug ins Spiel. Der weiß lackierte Lkw fuhr in die Gegenrichtung und geriet zu weit nach links, sodass sich die beiden Zugmaschinen streiften und der Außenspiegel des 62-Jährigen beschädigt wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Da sich der Verursacher nach dem Unfall unerlaubt entfernte, wurde ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)