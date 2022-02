Autos streifen sich: Hoher Sachschaden

Zwischen Thierhaupten und Münster hat sich ein Unfall ereignet. Zwei Autos kamen sich in die Quere, nachdem eines zu weit nach links geraten war.

Ein 50-jähriger Autofahrer ist am Dienstag gegen 13.40 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Thierhaupten und Münster unterwegs gewesen. Auf Höhe Königsbrunn kam er der Polizei zufolge aus ungeklärter Ursache zu weit in die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm eine 55-jährige Autofahrerin entgegen. Beide Pkw streiften sich an den Fahrerseiten. Der Gesamtschaden beträgt rund 11.000 Euro. (AZ)